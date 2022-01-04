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В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о переходе Пруцева в "Спартак"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, можно ли считать полузащитника команды Данилу Пруцева игроком "Спартака".
Фото: Getty Images
— На данный момент Данил Пруцев — игрок "Крыльев Советов", — сказал Корниленко в интервью "РБ Спорту".

Ранее сообщалось, что "Спартак" в ближайшее время подпишет контракт с 21-летним полузащитником самарской команды. В нынешнем сезоне Пруцев в 19 матчах чемпионата и Кубка России не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.


Теги: Спартак Крылья Советов Пруцев Корниленко Российские трансферы
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