— На данный момент Данил Пруцев — игрок "Крыльев Советов", — сказал Корниленко в интервью "РБ Спорту".
Ранее сообщалось, что "Спартак" в ближайшее время подпишет контракт с 21-летним полузащитником самарской команды. В нынешнем сезоне Пруцев в 19 матчах чемпионата и Кубка России не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.
В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о переходе Пруцева в "Спартак"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, можно ли считать полузащитника команды Данилу Пруцева игроком "Спартака".
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