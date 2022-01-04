Агент Мамманы прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из "Сочи"

Агент Эрнан Регера, представляющий интересы защитника "Сочи" Эмануэля Мамманы, высказался об информации, согласно которой игрок может покинуть российский клуб.

Фото: "Чемпионат"





По словам Регеры, не исключено, что игрок все же останется в "Сочи".



"Маммана останется в "Сочи" этой зимой? Есть такой шанс, пока ничего нет", - сказал агент.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний Маммана принял участие в четырех матчах и не отличился результативными действиями.



Источник: Напомним, ранее СМИ сообщили, что Маммана может продолжить карьеру в "Ривер Плейт".По словам Регеры, не исключено, что игрок все же останется в "Сочи"."Маммана останется в "Сочи" этой зимой? Есть такой шанс, пока ничего нет", - сказал агент.Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний Маммана принял участие в четырех матчах и не отличился результативными действиями.Источник: Спорт-Экспресс