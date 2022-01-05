"Это фейковые новости". Стукалов отреагировал на сообщения о возможной работе в "Краснодаре"

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов отреагировал на информацию о возможной работе в "Краснодаре".

Фото: "Уфа"





Наставник "Уфы" в своем комментарии опроверг информацию прессы.



"Со мной никто не связывался, я отдыхаю в горах. Это всё фейковые новости", - сказал Стукалов.



Напомним, в среду, 5 января, "



Источник: Отметим, ранее СМИ сообщили, что Стукалов является одним из кандидатов на пост главного тренера "Краснодара".Наставник "Уфы" в своем комментарии опроверг информацию прессы."Со мной никто не связывался, я отдыхаю в горах. Это всё фейковые новости", - сказал Стукалов.Напомним, в среду, 5 января, " Краснодар " объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко, занимавшим пост главного тренера команды. Гончаренко работал с "быками" с апреля прошлого года. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда набрала 29 очков под его руководством. "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата по итогам 18 туров.Источник: РИА Новости