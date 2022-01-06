Как сообщает источник, Медина пройдет медосмотр завтра, 7 января. После этого можно будет считать трансфер завершенным.
Контракт Медины с "Нью Йорк Сити", где он выступал ранее, истек 1 января. После этого парагваец вышел на рынок свободных агентов. В конце декабря появилась информация, что он может подписать соглашение с ЦСКА.
В прошедшем сезоне МЛС Медина сыграл 37 матчей (включая плей-офф), забил 9 мячей и отдал 2 результативных передачи.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Медина 7 января пройдет медосмотр перед трансфером в ЦСКА
Стало известно, когда парагвайский полузащитник Хесус Медина проведет финальное медобследование перед переходом в ЦСКА.
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