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СМИ: Медина 7 января пройдет медосмотр перед трансфером в ЦСКА

Стало известно, когда парагвайский полузащитник Хесус Медина проведет финальное медобследование перед переходом в ЦСКА.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Медина пройдет медосмотр завтра, 7 января. После этого можно будет считать трансфер завершенным.

Контракт Медины с "Нью Йорк Сити", где он выступал ранее, истек 1 января. После этого парагваец вышел на рынок свободных агентов. В конце декабря появилась информация, что он может подписать соглашение с ЦСКА.

В прошедшем сезоне МЛС Медина сыграл 37 матчей (включая плей-офф), забил 9 мячей и отдал 2 результативных передачи.

Источник: "Чемпионат"


Теги: Медина ЦСКА Российские трансферы
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