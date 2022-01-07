Напомним, сегодня "быки" объявили о согласовании трансфера защитника Хуниора Алонсо из "Атлетико Минейро". Соглашение парагвайца с российским клубом будет рассчитано до конца сезона-2024/25. Контракт будет подписан по итогам медосмотра.
На данный момент в составе "Краснодара" 12 легионеров. По лимиту в заявке команды не может быть более 8 иностранных футболистов.
"Кайо точно не покинет "Краснодар" зимой, несмотря на забитую заявку легионеров", - приводит слова агента РБ Спорт.
Агент: Кайо точно не покинет "Краснодар" зимой
Нето Хеновас, агент защитника "Краснодара" Кайо заявил, что футболист не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"