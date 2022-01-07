ЦСКА планирует взять 24-летнего атакующего полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи в аренду до конца сезона с правом возможного выкупа, сообщают СМИ. По данным источника, сумма выкупа при успешном выступлении футболиста за красно-синих во время аренды может составить 6 миллионов евро. Сообщается, что 8 января агент Языджи прибудет в Москву для переговоров с "армейцами".
Ранее стало известно, что ЦСКА ведет переговоры с французским "Лиллем" о трансфере 24-летнего атакующего хавбека Юсуфа Языджи, являющегося игроком сборной Турции (38 матчей, 2 гола и 7 результативных передач). В текущем сезоне на счету игрока 1 гол и 1 голевой пас в 22 матчах за "догов" во всех турнирах.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: ЦСКА может взять Языджи в аренду с опцией выкупа за 6 миллионов евро
Стали известны подробности возможного трансфера турецкого хавбека Юсуфа Языджи из "Лилля" в ЦСКА.
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