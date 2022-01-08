Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА делал обращение в "Севилью" по сербскому полузащитнику. Также интерес к Гуделю проявили несколько испанских клубов: "Гранада", "Алавес" и "Валенсия".
"У меня нет такой информации. Гудель мог уйти летом, но сейчас в команде много потерь, поэтому это маловероятно", - приводит слова Гомеса Sport24.
Полузащитник Неманья Гудель выступает за "Севилью" с лета 2019 года. В текущем сезоне 30-летний серб провел за испанский клуб 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Гуделя с "Севильей" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 4 млн евро.
СМИ: ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику "Севильи"
В "Севилье" прокомментировали интерес ЦСКА к полузащитнику команды Гуделю
Пресс-атташе "Севильи" Хесус Гомес прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к полузащитнику клуба Неманье Гуделю.
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