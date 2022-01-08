По сведениям источника, заинтересованность в подписании 18-летнего игрока выразили "Спартак" и "Рубин". Также казанский клуб уже связывался с представителями футболиста, который должен отправиться вместе с "Крыльями Советов" на зимний сбор.
Коваленко в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав три голевые передачи.
Источник: "РБ Спорт".
"Спартак" и "Рубин" интересуются 18-летним хавбеком "Чертаново"
Полузащитник "Чертаново" Александр Коваленко входит в сферу интересов двух клубов Российской Премьер-лиги.
Фото: Getty Images