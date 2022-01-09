По данным источника, Цорн зимой обзванивал различные клубы и предлагал закрыть те или иные позиции. Отмечается, что в число этих игроков входил, например, полузащитник Антон Миранчук. Томас делал то же самое летом прошлого года, но тогда удалось продать лишь Гжегожа Крыховяка в "Краснодар".
Также источник сообщает, что нестабильная ситуация в "Локомотиве" сказывается на некоторых футболистах. Так, Дмитрий Баринов, который летом не хотел уходить из московского клуба, уже согласен на трансфер, но только в клуб из Европы.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 6-м месте, набрав в 18 матчах 28 очков. "Железнодорожники" неудачно выступили в Лиге Европы, заняв последнее место в группе с "Лацио", "Галатасараем" и "Марселем". Первый официальный матч в 2022 году "Локо" проведет 27 февраля против "Краснодара".
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Локомотив" предлагал нескольких игроков российским клубам
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн предлагал клубам РПЛ приобрести нескольких футболистов "железнодорожников".
Фото: ТАСС