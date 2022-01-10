Контракты обоих игроков с "Краснодаром" рассчитаны до конца текущего сезона. Руководство "быков" считает, что продление соглашений с легионерами, адаптировавшимися в клубе, лучше, чем поиск потенциальных новичков, которые могут не вписаться в игру команды. В связи с этим "Краснодар" планирует продлить контракты с Классоном и Кабелла.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Классон провел 18 матчей. На счету 30-летнего шведа три гола и две результативные передачи.
31-летний Кабелла провел 16 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России. На счету француза четыре гола и шесть результативных передач.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Краснодар" собирается продлить контракты с Классоном и Кабелла
"Краснодар" намерен продлить контракты с полузащитниками команды Виктором Классоном и Реми Кабелла.
Фото: РИА Новости