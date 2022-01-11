Как сообщает источник, Понсе сможет приступить к тренировкам с ограничениями уже в январе, но окончательное возвращение в строй ожидается к февралю.
Напомним, Понсе получил повреждение 30 сентября в матче против "Наполи" (3:2). В октябре ему сделали операцию, после чего он приступил к восстановлению. Ранее ожидалось, что аргентинец вернется в общую группу уже к первому сбору красно-белых.
В текущем сезоне Понсе сыграл 7 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник: "Metaratings"
Источник: Понсе может вернуться в строй к февралю
Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе может восстановиться от травмы к февральскому сбору красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"