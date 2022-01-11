По сведениям источника, 38-летний футболист присоединится к новой команде на сборах в Турции 14 января. Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт на полгода с возможностью продления ещё на год.
Ранее Жирков выступал за "Зенит", который покинул в июле 2021 года.
Источник: инсайдер Максим Фридман.
Источник: "Химки" предлагают Жиркову контракт до конца сезона с возможностью продления на год
Источник: Жирков подписал контракт с "Химками"
Российский защитник Юрий Жирков стал футболистом "Химок".
Фото: Getty Images