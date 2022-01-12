Черданцев отметил, что Смолов вряд ли станет основным игроком в "Динамо". Вместе с тем Федор способен позитивно повлиять на обстановку в коллективе, считает комментатор.
"Мне кажется, Смолов для "Динамо" - игрок с прицелом под разнообразие в атаке, а также для длины скамейки. На мой взгляд, Тюкавин и Грулев в игровом плане на данный момент выглядят предпочтительнее. <...> Человек, для которого "Динамо" - не пустой звук, с позитивным настроем и международным опытом, может стать очень важным дополнением для раздевалки. Потому что, как мы прекрасно знаем, победы куются не только на футбольном поле - важны атмосфера и химия внутри коллектива", - заявил Черданцев.
Напомним, в среду, 12 января, "Локомотив" объявил о переходе Смолова в "Динамо". Ранее стало известно, что 31-летний нападающий отправился вместе с "бело-голубыми" на сборы.
Отметим, что Смолов выступал за "Локомотив" с 2018 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 15 матчей и забил семь голов.
Источник: Матч ТВ
Черданцев: Смолов в "Динамо" - для длины скамейки. Тюкавин и Грулев выглядят предпочтительнее
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о трансфере нападающего Федора Смолова из "Локомотива" в "Динамо".
Фото: "Локомотив"