— У него есть большой спрос от разных клубов. На следующей неделе его судьба решится. Как планируем заменить Смолова? Пока заменили Кухтой. Наверное, будет еще один нападающий, если уйдёт Лисакович, — приводит слова Цорна "Матч ТВ".
23-летний Лисакович стал игроком московской команды летом 2020 года. В нынешнем сезоне белорусский нападающий в 21 матче во всех турнирах забил два гола и отдал две голевые передачи.
Контракт Лисаковича с "Локомотивом" истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.
"Локомотив" подпишет нового нападающего в случае ухода Лисаковича
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о судьбе нападающего Виталия Лисаковича в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"