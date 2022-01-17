Тюкавин рассказал, готов ли он к уменьшению игрового времени из-за прихода Смолова в "Динамо"

Тюкавина спросили, готов ли он к тому, что в связи с приходом Смолова будет получать меньше игровой практики после возобновления розыгрыша РПЛ. Константин не исключил, что будет выходить на поле вместе со Смоловым.
"Я это понимаю, конечно. Но ведь хорошо, когда в команде есть здоровая конкуренция. Я всегда знаю, что главный тренер ставит в состав только тех, кто лучше готов на данный момент. И вообще, кто знает: может, мы и вместе на поле будем выходить. Сандро [Шварц] даже в прессе уже сказал про возможный вариант тактики с двумя центральными нападающими", - заявил Тюкавин.
Напомним, что ранее Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо". 31-летний форвард заключил с "бело-голубыми" контракт, рассчитанный до 2024 года. Федор уже выступал в составе "Динамо". Он являлся игроком клуба в 2007-2015 годах.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Динамо"