Тренер "Ахмата" Талалаев рассказал о самом сложном моменте сезона

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал о самом сложном моменте в текущем сезоне.

Фото: РПЛ





"Самый сложный момент сезона - после контрольного матча с "Шинником" в конце сборов. В Новогорске собралось много футбольных людей. Большинство в один голос говорили: "Ахмат" с "Нижним" - первые кандидаты на вылет. Чего вы будете делать-то?" Тем слаще наше сегодняшнее место и качество игры", - приводит слова Талалаева



В последнем матче грозненцы разгромили дома "Химки" (4:1). В первом официальном матче 2022 года "Ахмат" на своем поле примут "Уфу".



После 18-ти туров Российской Премьер-лиги в зоне вылета располагаются " "Ахмат" в текущем сезоне под руководством Талалаева после 18-ти туров занимает 7-е место, имея в своем активе 27 очков."Самый сложный момент сезона - после контрольного матча с "Шинником" в конце сборов. В Новогорске собралось много футбольных людей. Большинство в один голос говорили: "Ахмат" с "Нижним" - первые кандидаты на вылет. Чего вы будете делать-то?" Тем слаще наше сегодняшнее место и качество игры", - приводит слова Талалаева Sport24 В последнем матче грозненцы разгромили дома "Химки" (4:1). В первом официальном матче 2022 года "Ахмат" на своем поле примут "Уфу".После 18-ти туров Российской Премьер-лиги в зоне вылета располагаются " Уфа " (15-е место, 16 очков) и "Химки" (16-е место, 14 очков). "Нижний Новгород" идет на 13-й строчке в зоне переходных матчей.