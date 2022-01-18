Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер
22:30
ТоттенхэмНе начат
П1 3.1X 3.55П2 2.29
Брентфорд
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.4X 3.8П2 1.81

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
21:00
ОсасунаНе начат
П1 1.74X 3.55П2 5.4
Валенсия
23:30
СевильяНе начат
П1 3.15X 3.1П2 2.5

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
21:00
ЛорьянНе начат
П1 1.58X 4.2П2 6
Монпелье
21:00
ТруаНе начат
П1 1.71X 3.95П2 4.9
Клермон
21:00
СтрасбургНе начат
П1 3.4X 3.45П2 2.19

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:00
АтлетикНе начат
П1 2.55X 3П2 2.9

Кубок Германии

Новости
Ганновер
20:30
Боруссия МНе начат
П1 5X 4.1П2 1.6
Герта
22:45
УнионНе начат
П1 2.9X 2.95П2 2.6
Хоффенхайм
22:45
ФрайбургНе начат
П1 1.98X 3.7П2 3.4

Товарищеские матчи. Клубы

Легия
15:00
КраснодарНе начат
Зенит
17:00
ЭмирейтсНе начат
Сделать ставку

СМИ: ЦСКА интересовался Тереховым и Нобоа, но отказался от трансфера игроков

Защитник "Сочи" Сергей Терехов и хавбек команды Кристиан Нобоа могли перейти в ЦСКА.
Фото: РИА Новости
ЦСКА всерьез интересовался Тереховым и Нобоа в летнее трансферное окно. Однако в итоге "армейцы" ограничились подписанием другого игрока, выступавшего за "Сочи", - Антона Заболотного. Этот форвард покинул "Сочи" по завершении минувшего сезона и на правах свободного агента перешел в московский клуб.

Отмечается, что на Терехова также претендовал "Краснодар". "Быки" предлагали Сергею более выгодные условия контракта, но игрок решил остаться в "Сочи", поскольку ему нравится работать под руководством главного тренера команды Владимира Федотова.

Источник: Матч ТВ


Теги: Терехов Нобоа Сочи ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Валерий Карпин посетил сборы "Локомотива" в Марбелье (фото)
СМИ: "Зенит" пока не проводил переговоры с Семаком по новому контракту
"Сумасшедшие деньги, россияне не готовы столько платить". Боярский - о цене билетов на финал ЛЧ в Петербурге 1
Во Франции сообщили, что "Зенит" близок к подписанию форварда "Интернасьонала" Юри Альберто
Тухель - о матче с "Брайтоном": у нас было ощущение, что мы проиграли. Сейчас "Челси" измотан
СМИ: ЦСКА интересовался Тереховым и Нобоа, но отказался от трансфера игроков 2
"Реал" не планирует продлевать сотрудничество с Иско, Бэйлом и Марсело
Генеральный продюсер "Матч ТВ": очень хотим видеть Бузову в эфире чаще. Будем ее звать и дальше 7
Аджоев: всех интересуют трансферные новости, но у "Арсенала" конкурентоспособный состав
УЕФА определил стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Рангник: проблемы Санчо в "МЮ" связаны с множеством разных мыслей в его голове 1
Генеральный продюсер "Матч ТВ": лучший канал мира? "Матч" 8
Уткин: "Бетис", соперник "Зенита" в Лиге Европы, страшен 3
Источник: "Сочи" получил предложения по Кассьерре на 6-7 млн евро 2
Джеррард намерен пригласить Суареса в "Астон Виллу"
Левандовски может покинуть "Баварию" летом. Мюнхенцы следят за Холандом 1
Игроки "Локомотива" поучаствовали в крещенских купаниях (видео) 1
Экс-игрок "Барселоны": чем раньше клуб забудет о Месси, тем лучше
"Зенит" чаще всех бьет пенальти в РПЛ с сезона-2018/19. "Спартак" показал лучшую реализацию 8
Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м 4
Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии, проиграв команде из второй Бундеслиги
СМИ: Пиняев, Сарвели и Горшков не уйдут из "Крыльев" зимой 1
Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Бетис" разгромил "Алавес", забив четыре безответных мяча 2
Тренер "Локомотива" Гисдоль рассказал о выборе соперников на зимних сборах
В Госдуме поддержали возможное проведение Евро-2032 в России 3
Тренер "Ахмата" Талалаев рассказал о самом сложном моменте сезона
Гисдоль: сейчас у нас будет время для того, чтобы заложить фундамент и базовые принципы нашей игры
В "Нижнем Новгороде" подтвердили интерес к полузащитнику "Мьендалена"
"Без серьезных титулов, вылетал из АПЛ. Удивлен, что Галицкий его взял". Талалаев - о Фарке в "Краснодаре" 4
Евро-2032 в России, эфир "Матч ТВ" с Мамаевой, Федун лоббирует 13 легионеров. Главное за 18 января 1
Все новости
-