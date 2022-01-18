ЦСКА всерьез интересовался Тереховым и Нобоа в летнее трансферное окно. Однако в итоге "армейцы" ограничились подписанием другого игрока, выступавшего за "Сочи", - Антона Заболотного. Этот форвард покинул "Сочи" по завершении минувшего сезона и на правах свободного агента перешел в московский клуб.
Отмечается, что на Терехова также претендовал "Краснодар". "Быки" предлагали Сергею более выгодные условия контракта, но игрок решил остаться в "Сочи", поскольку ему нравится работать под руководством главного тренера команды Владимира Федотова.
Источник: Матч ТВ
СМИ: ЦСКА интересовался Тереховым и Нобоа, но отказался от трансфера игроков
Защитник "Сочи" Сергей Терехов и хавбек команды Кристиан Нобоа могли перейти в ЦСКА.
Фото: РИА Новости