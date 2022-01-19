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Агент Сергеева отреагировал на информацию об ухудшении самочувствия игрока

Агент Юрий Штромбергер, представляющий интересы форварда "Зенита" Ивана Сергеева, высказался о самочувствии игрока.
Фото: "Крылья Советов"
Ранее стало известно, что Сергеев пропустит контрольную игру с "Эмирейтс" на сборе "Зенита" в Дубае. Была информация об ухудшении самочувствия игрока - указывалось, что накануне у него повысилась температура.

"У Сергеева все хорошо. Готовился к игре. Поднялась температура? Вполне может быть, он себя нехорошо чувствовал. Пока точно не знаю. Не разговаривал с ним еще на эту тему", - сказал агент футболиста.

Напомним, что Сергеев перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в нынешнее трансферное окно. 26-летний форвард и петербургский клуб подписали контракт до конца сезона-2024/25.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Сергеев Зенит
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