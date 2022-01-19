Ранее стало известно, что Сергеев пропустит контрольную игру с "Эмирейтс" на сборе "Зенита" в Дубае. Была информация об ухудшении самочувствия игрока - указывалось, что накануне у него повысилась температура.
"У Сергеева все хорошо. Готовился к игре. Поднялась температура? Вполне может быть, он себя нехорошо чувствовал. Пока точно не знаю. Не разговаривал с ним еще на эту тему", - сказал агент футболиста.
Напомним, что Сергеев перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в нынешнее трансферное окно. 26-летний форвард и петербургский клуб подписали контракт до конца сезона-2024/25.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Сергеева отреагировал на информацию об ухудшении самочувствия игрока
Агент Юрий Штромбергер, представляющий интересы форварда "Зенита" Ивана Сергеева, высказался о самочувствии игрока.
Фото: "Крылья Советов"