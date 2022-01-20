Накануне ЦСКА презентовал турецкого полузащитника Языджи шуточным видеороликом, в котором содержалась вымышленная переписка клуба с игроком. Якобы "армейцы" призывают футболиста принять предложение о переходе и говорят ему, что в "России много Наташ". После такого аргумента тот будто бы сразу соглашается. Этот ролик был удален из соцсетей ЦСКА после негативной реакции со стороны общественности.
Свищев в своем комментарии заявил, что вокруг этой ситуации был создан чрезмерный ажиотаж.
"Во всей этой ситуации был создан неоправданно большой ажиотаж и куча глупостей вокруг одного какого-то непонятного игрока. Лучше обсуждать его преимущества, и как он будет играть - поможет он ЦСКА или нет, а не эту чушь. Мы же дружно обсуждаем проблему: кто что сказал, каких-то Наташ. Мне даже противно об этом говорить, если честно", - сказал Свищев.
Отметим, что ЦСКА взял Языджи в аренду у "Лилля" до окончания сезона. У московского клуба будет право выкупа 24-летнего турецкого полузащитника.
Источник: Sport24
Газзаев - о презентации Языджи: это оскорбительно, злая шутка. Правильно, что уволили тех, кто это составлял
"Мне даже противно об этом говорить". Депутат Свищев - о презентации новичка ЦСКА Языджи
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о скандальной шутке из презентации новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.
Фото: РИА Новости