Габулов: если сравнивать финансовое состояние "Химок" с рядом конкурентов, у нас оно не такое плачевное

Габулов подтвердил информацию СМИ о существовавшей в "Химках" задолженности по зарплате перед игроками. При этом долги уже погашены, заявил менеджер подмосковного клуба.
"Цифр не назову, но, когда я пришел в клуб, долги по зарплате действительно были. На сегодняшний день их нет. Остались просроченные платежи контрагентам, но они в стадии проработки, этот вопрос тоже постепенно закроем. Считаю, если сравнивать состояние "Химок" с рядом конкурентов, то у нас оно не такое плачевное, как у других", - отметил Габулов.
Напомним, что Габулов занял пост гендиректора "Химок" в конце прошлого месяца. Подмосковная команда ушла на зимний перерыв в чемпионате России, занимая 16-е место в турнирной таблице. В запасе "Химок" 14 набранных очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РИА Новости