"Изначально Юсуф должен был присоединиться к ЦСКА в четверг. Но в итоге прилетит в Испанию лишь сегодня — 21 января", - приводит слова Чебеджи "Чемпионат".
Напомним, о переходе турецкого полузащитника официально объявили 19 января. Языджи перебрался в Россию на правах аренды, но у красно-синих есть право выкупа.
В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за "Лилль" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Языджи сегодня присоединится к ЦСКА на первом сборе
Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы новичка ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал, когда футболист присоединится к "армейцам" на сборе.
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