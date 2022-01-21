Сегодня, 21 января, "Спартак" объявил о трансфере Пруцева. 21-летний игрок перешел в стан "красно-белых" из "Крыльев Советов". Его контракт с московским клубом будет действовать до лета 2026 года.
Каттани в своем комментарии выделил ряд сильных игровых качеств новичка "Спартака".
"Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить "Спартаку" светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Данил Пруцев. Он молод, но уже приобрел значительный опыт. Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч", - заявил Каттани.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Пруцев провел 17 матчей за "Крылья" и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
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Каттани: когда мы говорили о светлом будущем для "Спартака", я имел в виду именно таких игроков, как Пруцев
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани высказался о приобретении клубом полузащитника Данила Пруцева.
Фото: "СЭ"