Чернов рассказал о переговорах по продлению контракта с "Крыльями Советов"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов рассказал о ходе переговоров с самарским клубом по новому контракту.

Фото: РПЛ





"Думаю, придем к компромиссу, и все будет хорошо. Такие разговоры должны происходить между клубом и мной. Не нужно выносить все наружу. Скоро все все узнают", - сказал Чернов.



Защитник Никита Чернов выступает за "Крылья Советов" с лета 2019 года. В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 матча в рамках Кубка России, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности за самарский клуб Чернов сыграл в 76 матчах и забил 5 голов. Также защитник защищал цвета



Источник: Отметим, что действующее соглашение 26-летнего футболиста с "Крыльями" истекает летом."Думаю, придем к компромиссу, и все будет хорошо. Такие разговоры должны происходить между клубом и мной. Не нужно выносить все наружу. Скоро все все узнают", - сказал Чернов.Защитник Никита Чернов выступает за "Крылья Советов" с лета 2019 года. В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 матча в рамках Кубка России, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности за самарский клуб Чернов сыграл в 76 матчах и забил 5 голов. Также защитник защищал цвета ЦСКА , "Енисея" и "Урала".Источник: РБ Спорт