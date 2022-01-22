Об этом сообщает Чемпионат. В данный момент неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждать на собрании.
Напомним, Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Первое место в таблице чемпионата России занимает "Зенит", петербургский клуб имеет в активе 38 очков. Следом идет "Динамо", "бело-голубые" отстают от петербуржцев на 2 очка. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). В зоне вылета находятся "Уфа" (15-е место, 16 очков) и "Химки" (16-е место, 14 очков).
Первый тур после зимнего перерыва состоится 26-28 февраля. В эти дни будут сыграны матчи 19-го тура чемпионата.
Источник: помощник Путина проведет совещание с владельцами клубов РПЛ
Помощник президента России и член попечительского совета РФС Игорь Левитин 26 января проведет заседание с владельцами клубов РПЛ.
Фото: ТАСС