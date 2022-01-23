Накануне "аспириновые" подписали с Азмуном контракт до лета 2027 года. Соглашение начнет действовать с 1 июля 2022 года после того, как у Сердара закончится трудовое соглашение с "Зенитом".
По мнению Стрепетова, руководством "Зенита" было принято решение доиграть сезон этой обоймой, чтобы в очередной раз стать чемпионами России, завоевать место в Лиге чемпионов, а также успешно выступить в Лиге Европы.
"Не будет ли Азмун беречь себя после подписания контракта с "Байером"? Очень важно, чтобы он продолжил ярко играть. Я думаю, что мотивация у него не пропадет. Очень важно, что с Азмуном у Семака есть разнообразная игра в атаке. В обороне же еще надо навести игровую дисциплину. В атаке же машина забитых мячей работает", - сказал Стрепетов.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб иранец сыграл в 104 матчах, на его счету 62 забитых мяча и 23 голевых передачи.
Источник: Спорт день за днем
Стрепетов: у Азмуна не пропадет мотивация после подписания контракта с "Байером"
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Стрепетов высказал свое мнение по поводу трансфера Сердара Азмуна в "Байер".
Фото: ФК "Байер"