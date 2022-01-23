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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.59
Арсенал
17:00
БернлиНе начат
П1 1.31X 5.8П2 10
Лестер Сити
17:00
БрайтонНе начат
П1 2.47X 3.5П2 2.85
Челси
19:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
П1 3X 2.88П2 2.5
Реал
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.19X 7.4П2 15
Реал Сосьедад
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.68X 3.55П2 6.2
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.65X 3П2 3
Алавес
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.7X 3.8П2 1.78

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
1 - 1 1 1
Фиорентина2 тайм
Специя
17:00
СампдорияНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85
Торино
17:00
СассуолоНе начат
П1 2.04X 3.65П2 3.65
Наполи
17:00
СалернитанаНе начат
П1 1.13X 8.8П2 22
Эмполи
20:00
РомаНе начат
П1 3.8X 3.95П2 1.9
Милан
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.4
Герта
19:30
БаварияНе начат
П1 12X 7.2П2 1.22

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Метц
0 - 0 0 0
Ницца2 тайм
П1 29X 5.5П2 1.17
Клермон
17:00
РеннНе начат
П1 4.5X 3.7П2 1.82
Нант
17:00
ЛорьянНе начат
П1 2.26X 3.1П2 3.65
Бордо
17:00
СтрасбурНе начат
П1 4.2X 3.95П2 1.82
Анже
17:00
ТруаНе начат
П1 2.12X 3.15П2 4
Монпелье
19:05
МонакоНе начат
П1 4.1X 3.7П2 1.9
ПСЖ
22:45
РеймсНе начат
П1 1.2X 7.4П2 14

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Стрепетов: у Азмуна не пропадет мотивация после подписания контракта с "Байером"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Стрепетов высказал свое мнение по поводу трансфера Сердара Азмуна в "Байер".
Фото: ФК "Байер"
Накануне "аспириновые" подписали с Азмуном контракт до лета 2027 года. Соглашение начнет действовать с 1 июля 2022 года после того, как у Сердара закончится трудовое соглашение с "Зенитом".

По мнению Стрепетова, руководством "Зенита" было принято решение доиграть сезон этой обоймой, чтобы в очередной раз стать чемпионами России, завоевать место в Лиге чемпионов, а также успешно выступить в Лиге Европы.

"Не будет ли Азмун беречь себя после подписания контракта с "Байером"? Очень важно, чтобы он продолжил ярко играть. Я думаю, что мотивация у него не пропадет. Очень важно, что с Азмуном у Семака есть разнообразная игра в атаке. В обороне же еще надо навести игровую дисциплину. В атаке же машина забитых мячей работает", - сказал Стрепетов.

Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб иранец сыграл в 104 матчах, на его счету 62 забитых мяча и 23 голевых передачи.

Источник: Спорт день за днем


Теги: Зенит Азмун Байер Российские трансферы
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