Источник: встреча помощника Путина с владельцами клубов РПЛ перенесена на неопределенный срок

Встреча Игоря Левитина, помощника президента России и члена попечительского совета РФС, с представителями клубов РПЛ перенесена на неопределенный срок.

Фото: ТАСС





По данным источника, РФС уведомил клубы Российской Премьер-лиги о переносе мероприятия на неопределенный срок. Причиной называется ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве. Новая дата встречи неизвестна, она должна пройти в формате видеоконференции.



Напомним, Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Первое место в таблице чемпионата России занимает "



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В Кремле прокомментировали решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID Ранее сообщалось, что совещание с клубами РПЛ должно было состояться завтра, 26 января. На встрече участники совещания должны были обсудить введение Fan ID в лиге, лимит на легионеров и другие вопросы.По данным источника, РФС уведомил клубы Российской Премьер-лиги о переносе мероприятия на неопределенный срок. Причиной называется ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве. Новая дата встречи неизвестна, она должна пройти в формате видеоконференции.Напомним, Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Первое место в таблице чемпионата России занимает " Зенит ", петербургский клуб имеет в активе 38 очков. Следом идет " Динамо ", "бело-голубые" отстают от петербуржцев на 2 очка. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). В зоне вылета находятся " Уфа " (15-е место, 16 очков) и "Химки" (16-е место, 14 очков).Источник: РБ Спорт