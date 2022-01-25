Ранее СМИ сообщили, что сделка по переходу футболиста почти завершена. До конца недели Хендрикс присоединится к "Фейеноорду".
"Привлекательная сделка, но нужно подписать бумаги и пройти медосмотр", - заявил Ван Куперен.
Отметим, что ранее технический директор роттердамцев Фрэнк Арнесен подтвердили переговоры со столичным клубом по игроку. СМИ сообщали, что "Фейеноорд" может арендовать Хендрикса на 1,5 года.
Полузащитник Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" в январе 2021 года из ПСВ. В текущем сезоне Хендрикс провел в составе "красно-белых" 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Йоррита Хендрикса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1,8 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Фейеноорд" договорился об аренде Хендрикса
Агент Хендрикса - о переходе в "Фейеноорд": привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр
Фулько Ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, прокомментировал возможный переход полузащитника "Спартака" в "Фейеноорд".
Фото: ФК "Спартак"