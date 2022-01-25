Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
5 - 0 5 0
ЖилинаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
АустрияЗавершен
Сделать ставку

Агент Хендрикса - о переходе в "Фейеноорд": привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр

Фулько Ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, прокомментировал возможный переход полузащитника "Спартака" в "Фейеноорд".
Фото: ФК "Спартак"
Ранее СМИ сообщили, что сделка по переходу футболиста почти завершена. До конца недели Хендрикс присоединится к "Фейеноорду".

"Привлекательная сделка, но нужно подписать бумаги и пройти медосмотр", - заявил Ван Куперен.

Отметим, что ранее технический директор роттердамцев Фрэнк Арнесен подтвердили переговоры со столичным клубом по игроку. СМИ сообщали, что "Фейеноорд" может арендовать Хендрикса на 1,5 года.

Полузащитник Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" в январе 2021 года из ПСВ. В текущем сезоне Хендрикс провел в составе "красно-белых" 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Йоррита Хендрикса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1,8 млн евро.

Источник: РБ Спорт

Источник: "Фейеноорд" договорился об аренде Хендрикса


Теги: Хендрикс Спартак Фейеноорд Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Жирков - Азмуну: давай в дубль "Зенита" 1
Орлов - об Адамове: одно дело играть за "Урал", совсем другое - выигрывать чемпионство с "Зенитом" 1
Лесовой впервые за полгода тренировался в общей группе "Динамо" (фото) 1
СМИ: Даниил Уткин покинет "Ахмат" по окончании сезона 2
"Динамо" сыграет с "Енисеем" на сборе в Турции
Агент Хендрикса - о переходе в "Фейеноорд": привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр
Матч Лиги Европы "Зенит" - "Бетис" может пройти без зрителей 2
"Краснодар" расторг контракт с Дмитрием Стоцким
В Бразилии сообщили, что завтра Юри Алберто проведет последний матч за "Интернасьонал" 1
Лепехин: у меня нет понимания, насколько квалификация Адамова соответствует задачам, которые "Зенит" ставит перед собой 2 эксклюзив
Источник: "Фейеноорд" договорился об аренде Хендрикса 6
Петржела: на закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником. Данные у него есть 9
Источник: представители власти встретились с фанатами "Спартака" по поводу закона о Fan ID 7
Адамов в "Зените", президент "Ростова" за час ушёл и вернулся, Семак балуется с позицией Дзюбы. Главное за 25 января
"Нижний Новгород" арендовал Стоцкого у "Краснодара" до конца сезона
Новичок "Спартака" Хлусевич: просил агента не сообщать, какие клубы мной интересуются
Ткаченко рассказал, почему Адамов перешел в "Зенит", а не "Локомотив" 4
СМИ: делегация Польского футбольного союза смотрела два стадиона - "Лужники" и "Динамо" 1
"Барселона" намерена подписать защитника "Баварии" Зюле
Президент "Урала": думаю, что Адамов вырастет в игрока сборной
"Ростов" опроверг информацию об уходе Арутюнянца с поста президента клуба
Шатов: я без зарплаты уже три месяца. Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола 1
"У нас плохие отношения с ЦСКА". Генсек парагвайской ассоциации футбола - о ситуации с Мединой 1
Арутюнянц останется на посту президента "Ростова"
В "Урале" заявили, что не собираются подписывать Деспотовича
Президент "Урала": мы советовали Адамову выбрать "Зенит". В некоторых других клубах творится непонятно что 9
В "Венеции" отреагировали на сообщения о намерении подписать Понсе 2
Источник: Арутюнянц покинул пост президента "Ростова" 3
Семин: Гасперини рассчитывает на Миранчука. Алексею по силам закрепиться в "Аталанте"
Максименко и Кофрие вернулись к тренировкам на поле
Все новости
-