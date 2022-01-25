Мусаев: ни на кого наш тренерский штаб в "Краснодаре" не тратил столько времени, сколько на Кайо

Мусаева попросили прокомментировать прогресс Кайо. Тренер отметил, что это результат кропотливой работы его штаба с защитником.
"Проделана огромная работа, ни на кого наш тренерский штаб не тратил столько времени, сколько на Кайо. То, что мы сейчас видим, радует. Значит, силы были потрачены не зря. Я мог настоять, чтобы Кайо убрали. Пойти на принцип: "Не буду с ним работать". Но в бразильце виделись задатки хорошего защитника", - рассказал Мусаев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кайо принял участие в 16 матчах и не отличился результативными действиями.
Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара" в апреле минувшего года. В октябре он заключил контракт с "Сабахом". Контракт российского специалиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Матч ТВ
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Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о прогрессе защитника "быков" Кайо.
Фото: "Краснодар"