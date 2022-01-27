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СМИ: "Зенит" ищет левого центрального защитника в Бундеслиге

"Зенит" занимается поиском альтернативы Ярославу Ракицкому.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, в данный момент "Зенит" находится в поисках левоногого центрального защитника в Бундеслиге. Это может быть связано с возможным уходом Ярослава Ракицкого, чей контракт с питерцами истекает летом. Ранее агент футболиста несколько раз сообщал, что "Зенит" не начинал переговоры о новом соглашении.

В нынешнем сезоне украинец провел 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Он играет за питерцев 2019-го года. В этом году защитнику исполняется 33 года.

После 18 туров "Зенит" лидирует в РПЛ. В активе команды Сергея Семака 38 очков. Также питерцы заняли 3-е место в группе ЛЧ с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме". В итоге "Зенит" отправился в 1/16 Лиги Европы, где встретится с "Бетисом".

Источник: Kicker


Теги: Зенит Ракицкий Российские трансферы
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