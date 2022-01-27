Боярский заявил, что Азмун вряд ли потеряет мотивацию выступать за "Зенит", если не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
"Отпустит ли "Зенит" Азмуна, если найдет в скором времени достойную замену? Не знаю. Не думаю, что у Азмуна будет снижаться мотивация играть за питерский клуб, если он не перейдет в скором времени. Он спортсмен, а не дипломат. Гончая собака никогда не теряет своих навыков", - отметил Боярский.
Напомним, ранее Азмун заключил контракт с "Байером" до 2027 года. Ожидается, что соглашение вступит в силу по завершении нынешнего сезона, когда у иранского форварда истечет срок действия контракта с "Зенитом". Вместе с тем не исключено, что Азмун перейдет в "Байер" уже зимой.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Зенит" отпустит Азмуна в "Байер" зимой, если подпишет контракт с Алберто
Боярский: не думаю, что у Азмуна снизится мотивация в "Зените". Гончая собака не теряет своих навыков
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о мотивации форварда петербургской команды Сердара Азмуна после подписания контракта с "Байером".
Фото: РИА Новости