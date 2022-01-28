"Переговоры с "Зенитом" идут, думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим. Выбор всегда остается за человеком, я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдет на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно", - цитирует Оздоева Bobsoccer.
Оздоев выступает за "Зенит" с 2018-го года. Его контракт с клубом истекает летом этого года, поэтому уже сейчас он может вести переговоры со всеми клубами, которые заинтересованы его переходе в конце сезона. В этом сезоне на счету Оздоева шесть матчей, в которых он забил один гол.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в 4 млн евро. Ранее он выступал за "Рубин", "Ахмат" и "Локомотив".
Оздоев: в ближайшее время определюсь со своим будущем. Выберу то, что пойдет на пользу моей семье
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о том, как идут переговоры о продлении его контракта с клубом.
Фото: ФК "Зенит"