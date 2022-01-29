"Когда Рангник уехал в "Манчестер Юнайтед", я подумала — сейчас все закончится. Немцев уволят, ставка будет сделана на других людей. К сожалению, ничего не изменилось. А поскольку у Рангника в Англии не ладится, допускаю, что скоро он вернется в "Локомотив". Где еще можно ни за что не отвечать, при этом зарабатывать колоссальные деньги?", - цитирует Смородскую "СЭ".
Напомним, Рангник занимал пост руководителя по спорту и развитию в "Локомотиве" с лета прошлого года. Уже в ноябре он покинул должность, получив предложение стать временным главным тренером "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что после окончания нынешнего сезона Рангник займет пост консультанта в манчестерском клубе.
В Москве сменщиком Рангника стал его бывший ассистент Ларс Корнетка. Пост спортивного директора москвичей занял Томас Цорн.
Подопечные Маркуса Гисдоля ушли на зимний перерыв на шестом месте в РПЛ. В активе команды 28 очков в 18 встречах.
Смородская: поскольку у Рангника в Англии не ладится, допускаю, что скоро он вернется в "Локомотив"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о будущем "железнодорожников".
Фото: ТАСС