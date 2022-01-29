"C одной стороны было супервыступление в Лиге Европы. С другой, наше положение в российском чемпионате весьма сложное, и оно никак не может вызывать удовлетворение. "Спартак" должен быть намного выше, чем находится в турнирной таблице сейчас.
Для клуба, думаю, выход в 1/8 финала [Лиги Европы] – историческое событие. Мы достигли 1/8 финала не для того, чтобы вылететь. Надеюсь, пройдем намного дальше", - цитирует Кофрие Bobsoccer.
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-м месте в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 23 очка. На групповом этапе Лиги Европы "красно-белые" стали первыми в квартете с "Наполи", "Лестером" и "Легией". Столичный клуб напрямую вышел в 1/8 финала еврокубка.
В декабре "Спартак" возглавил Паоло Ваноли. Вчера московский клуб провел первый матч под руководством итальянского тренера - "Спартак" сыграл вничью со "Слованом" (2:2).
Защитник Максимилиано Кофрие в сезоне-2021/22 провел за "Спартак" 10 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей.
Кофрие: "Спартак" должен быть намного выше, чем находится в турнирной таблице сейчас
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие прокомментировал выступление команды в первой части сезона.
Фото: РПЛ