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Кавазашвили предложил Федуну выплатить комиссионные Жиго

Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал уход защитника Самуэля Жиго из команды.
Фото: Getty Images
— Это очень большая потеря. Самюэль находится в команде долгое время, в его адрес ни разу не было высказано претензий по его поведению или игре.

Если еще Федун ему комиссионные выплатит за его позиции в "Спартаке", то это будет самый лучший выход для Федуна, — цитирует Кавазашвили "СЭ".

28-летний Жиго выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время французский защитник принял участие в 96 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Вчера, 29 января, московский клуб объявил о переходе футболиста в другой клуб. Теперь Жиго будет выступать за французский "Марсель", но начнёт это делать с лета 2022 года: этот сезон Жиго доиграет в "Спартаке" на правах аренды.


Теги: Спартак Кавазашвили Понсе
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