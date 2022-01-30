— Это очень большая потеря. Самюэль находится в команде долгое время, в его адрес ни разу не было высказано претензий по его поведению или игре.
Если еще Федун ему комиссионные выплатит за его позиции в "Спартаке", то это будет самый лучший выход для Федуна, — цитирует Кавазашвили "СЭ".
28-летний Жиго выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время французский защитник принял участие в 96 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.
Вчера, 29 января, московский клуб объявил о переходе футболиста в другой клуб. Теперь Жиго будет выступать за французский "Марсель", но начнёт это делать с лета 2022 года: этот сезон Жиго доиграет в "Спартаке" на правах аренды.
Кавазашвили предложил Федуну выплатить комиссионные Жиго
Бывший футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал уход защитника Самуэля Жиго из команды.
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