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В тульском "Арсенале" произошла вспышка коронавируса. Товарищеский матч с "Акроном" отменен

В тульском "Арсенале" зафиксирована вспышка коронавируса.
Фото: РПЛ
По информации Матч ТВ, в составе тульской команды выявлено более 10 случаев заражения коронавирусом.

Сегодня, 30 января туляки должны были провести товарищеский матч против тольяттинского "Акрона", но игра была отменена. Стартовый свисток в этой встрече должен был прозвучать в 11:30 мск. Также на воскресенье у "оружейников" запланирована игра против клуба "Нови Пазар" из Сербии. Отмечается, что у "Арсенала" набирается один состав из порядка 13 человек.

Пресс-служба "Арсенала" подтвердила отмену товарищеского матча с "Акроном", указав, что в команде Миодрага Божовича возникли проблемы с составом из-за большого количества травмированных футболистов.



Теги: Арсенал Тула Коронавирус
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