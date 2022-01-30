В тульском "Арсенале" произошла вспышка коронавируса. Товарищеский матч с "Акроном" отменен

Сегодня, 30 января туляки должны были провести товарищеский матч против тольяттинского "Акрона", но игра была отменена. Стартовый свисток в этой встрече должен был прозвучать в 11:30 мск. Также на воскресенье у "оружейников" запланирована игра против клуба "Нови Пазар" из Сербии. Отмечается, что у "Арсенала" набирается один состав из порядка 13 человек.
Пресс-служба "Арсенала" подтвердила отмену товарищеского матча с "Акроном", указав, что в команде Миодрага Божовича возникли проблемы с составом из-за большого количества травмированных футболистов.
Матч «Арсенал» - «Акрон» отменен— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) January 30, 2022
На 30 января нашим клубом было запланировано два контрольных матча - против «Акрона» (Тольятти) и «Нови Позар» из Сербии. Однако в команде Миодрага Божовича возникли проблемы с составом из-за большого количества травмированных футболистов. pic.twitter.com/y3Yznzc6P5