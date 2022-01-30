В тульском "Арсенале" произошла вспышка коронавируса. Товарищеский матч с "Акроном" отменен

Матч «Арсенал» - «Акрон» отменен



На 30 января нашим клубом было запланировано два контрольных матча - против «Акрона» (Тольятти) и «Нови Позар» из Сербии. Однако в команде Миодрага Божовича возникли проблемы с составом из-за большого количества травмированных футболистов. pic.twitter.com/y3Yznzc6P5