Ранее появилась информация, что "Венеция" остро нуждается в форварде и после срыва перехода Джанлуки Лападулы обратила свой взор на Чалова.
"Может ли Чалов перейти в "Венецию"? Шансы равны нулю. Мы не ведем переговоры с ЦСКА", - приводит слова Поджи Sport24.
Нападающий Федор Чалов в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА провел 16 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 игры в рамках элитного группового этапа Кубка России. На счету 23-летнего форварда 3 гола и 5 результативных передач. Всего за первую команду "армейцев" Федор сыграл в 179 матчах и забил 49 мячей. Контракт Чалова с ЦСКА истекает в июне 2024 года, рыночная стоимость россиянина - 8,5 млн евро.
На счету Чалова 3 матча за сборную России, в национальной команде он дебютировал в марте 2019 года.
В Италии сообщили об интересе "Венеции" к Чалову
В "Венеции" опровергли интерес к Чалову
Спортивный директор "Венеции" Паоло Поджи прокомментировал новость о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов может перебраться в клуб Серии А.
Фото: ПФК ЦСКА