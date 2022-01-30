Ранее "Спартак" объявил, что Жиго покинет команду по окончании нынешнего сезона. Французский защитник присоединится к "Марселю". При этом "Марсель" уже осуществил трансфер Жиго, игрок проведет оставшуюся часть сезона в "Спартаке" на правах аренды.
Генич, комментируя уход Жиго из московского клуба, вспомнил о семейных проблемах футболиста, которые связаны с опекой над ребенком.
"Позицию Жиго можно понять. Помимо спортивных амбиций есть еще и семейная история - не самая простая. "Спартак" в такой ситуации смог даже денег заработать, продав Жиго в "Марсель" сейчас. Французский клуб тоже повел себя солидно, позволил до лета игроку остаться в аренде. Не сомневаюсь, что Жиго эти месяцы проведет на высоком уровне и никаких поблажек себе давать не будет", - сказал Генич.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Жиго хочет продолжить карьеру во Франции, чтобы быть ближе к сыну, живущему в этой стране. У футболиста идет суд с бывшей супругой по вопросу опеки над ребенком. Для получения опеки Жиго нужно находиться во Франции. Контракт защитника со "Спартаком" был рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: Матч ТВ
"Спартак" официально объявил о переходе Жиго в "Марсель" по окончании сезона
Генич: не сомневаюсь, что оставшиеся до лета месяцы Жиго проведет в "Спартаке" на высоком уровне
Спортивный комментатор Константин Генич высказался о переходе защитника Самуэля Жиго из "Спартака" в "Марсель".
Фото: РПЛ