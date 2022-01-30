По данным источника, форвард прошел медосмотр в испанском клубе. Отмечается, что сделка по его переходу из "Спартака" должна быть оформлена в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Понсе перейдет в "Эльче" на правах аренды до конца сезона. СМИ писали, что полную зарплату футболиста будет оплачивать клуб Ла Лиги. Опция выкупа предусмотрена при соблюдении ряда условий.
Форвард Эсекьель Понсе перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ромы". В текущем сезоне 24-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача. Контракт аргентинца с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2024 года.
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 9-е место, набрав в 18 матчах 23 очка.
Источник: Metaratings
СМИ: Понсе прошел медобследование в "Эльче". Сделка по его переходу будет оформлена в ближайшее время
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе близок к переходу в "Эльче".
Фото: ФК "Спартак"