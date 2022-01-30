Крал ответил на вопрос, насколько велика разница между английской Премьер-Лигой и чемпионатом России.
"Конечно, это другой уровень. Думаю, что уровень АПЛ очень отличается от уровня вообще всех лиг, если мы говорим об интенсивности, мощности. Я счастлив, что имею такой опыт [выступления в АПЛ]. Для меня там много всего нового", - заявил Крал.
Напомним, что Крал перебрался в "Вест Хэм" в летнее трансферное окно. Лондонский клуб арендовал чешского хавбека до конца сезона.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Крал поучаствовал в одном матче и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в восемь миллионов евро.
Источник: Спорт-Экспресс
Крал: уровень АПЛ отличается от уровня вообще всех лиг, если говорить об интенсивности
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды, высказался о разнице между РПЛ и чемпионатом Англии.
Фото: Global Look Press