Ларссон выделил полузащитника Данила Пруцева, перешедшего в "Спартак" из "Крыльев Советов" в нынешнее трансферное окно.
"Я очень впечатлен Пруцевым. Несмотря на то что он небольшого роста, он отлично работает с мячом и здорово понимает игру. Он мне понравился. Да все ребята молодцы, но, если отмечать одного, я назову Пруцева", - заявил Ларссон.
Отметим, что, помимо Пруцева, в зимнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили форвард Шамар Николсон, защитник Леон Классен, вратарь Илья Свинов и полузащитник Даниил Хлусевич.
Источник: Спорт-Экспресс
Ларссон рассказал, кого из новых игроков "Спартака" считает самым перспективным
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон ответил на вопрос, кого из новых игроков "красно-белых" считает наиболее перспективным.
Фото: "Спартак"