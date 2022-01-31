Ранее "Локомотив" объявил о досрочном прекращении аренды Анджорина. 20-летний англичанин перешел в московский клуб в летнее трансферное окно из "Челси". Сегодня Анджорин перешел в "Хаддерсфилд" на правах аренды до конца сезона.
"Я не могу сказать ничего плохого про "Локомотив" или Томаса (Цорна, спортивного директора "Локомотива". - Прим. Rusfootball). У нас только позитивные чувства к красно-зеленым. Мы фанаты "Локо" на всю жизнь", - приводит слова Анджорина-старшего РБ Спорт.
Полузащитник Фаустино Анджорин в текущем сезоне провел 9 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В общей сложности в составе "железнодорожников" он сыграл 293 минуты.
"Хаддерсфилд" в таблице Чемпионшипа занимает 7-е место. В активе команды после 29 сыгранных матчей 45 очков.
Экс-игрок "Локомотива" Анджорин перешел в "Хаддерсфилд" на правах аренды
Отец Анджорина: не могу сказать ничего плохого про "Локомотив" или Цорна
Шерифф Анджорин, отец и агент экс-полузащитника "Локомотива" Тино Анджорина, заявил, что с московским клубом они расстались друзьями.
Фото: ФК "Локомотив"