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Отец Анджорина: не могу сказать ничего плохого про "Локомотив" или Цорна

Шерифф Анджорин, отец и агент экс-полузащитника "Локомотива" Тино Анджорина, заявил, что с московским клубом они расстались друзьями.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее "Локомотив" объявил о досрочном прекращении аренды Анджорина. 20-летний англичанин перешел в московский клуб в летнее трансферное окно из "Челси". Сегодня Анджорин перешел в "Хаддерсфилд" на правах аренды до конца сезона.

"Я не могу сказать ничего плохого про "Локомотив" или Томаса (Цорна, спортивного директора "Локомотива". - Прим. Rusfootball). У нас только позитивные чувства к красно-зеленым. Мы фанаты "Локо" на всю жизнь", - приводит слова Анджорина-старшего РБ Спорт.

Полузащитник Фаустино Анджорин в текущем сезоне провел 9 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В общей сложности в составе "железнодорожников" он сыграл 293 минуты.

"Хаддерсфилд" в таблице Чемпионшипа занимает 7-е место. В активе команды после 29 сыгранных матчей 45 очков.

Экс-игрок "Локомотива" Анджорин перешел в "Хаддерсфилд" на правах аренды


Теги: Анджорин Локомотив
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