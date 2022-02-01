Матчи Скрыть

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лион
23:00
МарсельНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ружомберок
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Сделать ставку

Лидер партии "Коммунисты России" - о Fan ID: большой брат следит за тобой? Я это не поддерживаю

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выразил свое отношение к введению закона о паспорте болельщика (Fan ID).
Фото: Sport24
Малинкович отметил, что не поддерживает введение Fan ID для посещения матчей российской Премьер-Лиги. По мнению политика, внедрение этой системы нужно согласовывать с болельщиками.

"Fan ID - попытка облегчить работу правоохранительным органам и усложнить, омрачить жизнь болельщиков. Я всегда был против всяких перфомансов с файерами наших болельщиков. Но чтобы каждый был на ладони, "большой брат следит за тобой" - я не поддерживаю. Очевидно, что нужно проводить круглый стол, голосование между фанатскими объединениями и инициаторами этого закона, но Fan ID не может директивно быть введен", - заявил Малинкович.

Напомним, что ранее Госдума утвердила закон о Fan ID. Паспорт болельщика нужно будет оформлять для посещения массовых спортивных мероприятий. Закон будет действовать с 1 июня 2022 года. Ожидается, что действие закона распространится на игры российской Премьер-Лиги. При этом, по некоторым данным, паспорт болельщика могут не вводить для посещения матчей РПЛ.

Источник: Sport24


Теги: Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

Товарищеский матч между "Рубином" и "Сочи" отменен
Смородская: переход в "Базель" - отличный вариант для Чалова
"Разрушитель - его самое точное описание". В Швейцарии рассказали об игровых качествах новичка "Спартака" Перейры
Семин: зачем Чалову ехать в "Базель"? Переход в этот клуб - большое понижение 10
Хайкин вошел в символическую сборную 2021 года в Норвегии
"Динамо" уступило "Ружомбероку" в контрольной игре 4
Адамов определился с игровым номером в "Зените"
Лидер партии "Коммунисты России" - о Fan ID: большой брат следит за тобой? Я это не поддерживаю 6
Новичок "Спартака" Перейра: у меня жесткий стиль игры. Вы увидите, на что я способен 3
Роналдо рассказал, кого считает лучшим нападающим мира
Новичок "Спартака" Перейра: решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко 4
Источник: "Базель" в ближайшее время объявит о переходе Чалова 5
Президент "Барселоны" раскритиковал Дембеле за отказ уходить из клуба 1
Круговой - об игровой практике: понятно, что хочется большего, но нет смысла жаловаться
Рыков присоединится к "Родине" на сборах
Влахович: у "Ювентуса" менталитет победителя, как и у меня 1
"Локомотив" приступил ко второму тренировочному сбору 1
Источник: "Зенит" не отпустит Одоевского в зимнее трансферное окно
В "Кайрате" прокомментировали будущее Алипа, находящегося на просмотре в "Зените"
Источник: "Спартак" проведет третий сбор в Турции или Сочи
Мостовой: если сумма выкупа Перейры меньше 10 млн евро, то не вижу никаких проблем. Это то, что нужно "Спартаку" 6
Источник: зарплата Юри Алберто в "Зените" - 3 млн евро в год 7
Буффон: Акинфеев был и остается великолепным вратарем 1
Канселу продлил контракт с "Манчестер Сити"
Буффон: единственной командой, с которой я напрямую говорил о переходе, был "Шахтер"
Бышовец: "Зенит" идет по дорожке "Шахтера". Также скупает бразильцев, которые могут быстро дать результат 11
Зюле может летом перебраться из "Баварии" в "Боруссию"
Иванов: Шатов готов был и бесплатно играть за "Урал" 2
"Барселона" может расторгнуть контракт с Дембеле
Деле Алли высказался о переходе из "Тоттенхэма" в "Эвертон"
Все новости
-