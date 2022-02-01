Лидер партии "Коммунисты России" - о Fan ID: большой брат следит за тобой? Я это не поддерживаю

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выразил свое отношение к введению закона о паспорте болельщика (Fan ID).

Фото: Sport24





"Fan ID - попытка облегчить работу правоохранительным органам и усложнить, омрачить жизнь болельщиков. Я всегда был против всяких перфомансов с файерами наших болельщиков. Но чтобы каждый был на ладони, "большой брат следит за тобой" - я не поддерживаю. Очевидно, что нужно проводить круглый стол, голосование между фанатскими объединениями и инициаторами этого закона, но Fan ID не может директивно быть введен", - заявил Малинкович.



Напомним, что ранее Госдума утвердила закон о Fan ID. Паспорт болельщика нужно будет оформлять для посещения массовых спортивных мероприятий. Закон будет действовать с 1 июня 2022 года. Ожидается, что действие закона распространится на игры российской Премьер-Лиги. При этом, по некоторым данным, паспорт болельщика могут не вводить для посещения матчей РПЛ.



Источник: Малинкович отметил, что не поддерживает введение Fan ID для посещения матчей российской Премьер-Лиги. По мнению политика, внедрение этой системы нужно согласовывать с болельщиками."Fan ID - попытка облегчить работу правоохранительным органам и усложнить, омрачить жизнь болельщиков. Я всегда был против всяких перфомансов с файерами наших болельщиков. Но чтобы каждый был на ладони, "большой брат следит за тобой" - я не поддерживаю. Очевидно, что нужно проводить круглый стол, голосование между фанатскими объединениями и инициаторами этого закона, но Fan ID не может директивно быть введен", - заявил Малинкович.Напомним, что ранее Госдума утвердила закон о Fan ID. Паспорт болельщика нужно будет оформлять для посещения массовых спортивных мероприятий. Закон будет действовать с 1 июня 2022 года. Ожидается, что действие закона распространится на игры российской Премьер-Лиги. При этом, по некоторым данным, паспорт болельщика могут не вводить для посещения матчей РПЛ.Источник: Sport24