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Джикия - о результате матча с "Ригой": мы готовимся прежде всего к игре с ЦСКА

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о товарищеском матче с "Ригой" (0:0).
Фото: NurPhoto / Contributor / Gettyimages.ru
Напомним, что накануне "Спартак" сыграл вничью с "Ригой" в контрольном матче на сборах в Дубае. После игры Джикия отметил, что "красно-белые" уже думают о встрече с ЦСКА в 19-м туре чемпионата России.

"Завтра будет разбор игры и уже более точечно поймем, получилось что-то сделать или нет. Но хорошие моменты - это было видно со стороны - то, что наигрывали и отрабатывали на сборах. Результат на сегодняшний день не самое главное. Думаем ли мы о дерби с ЦСКА? Безусловно, мы готовимся прежде всего к этой игре", - заявил Джикия.

Отметим, что матч 19-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" - ЦСКА пройдет 26 февраля.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. ЦСКА располагается на четвертом месте в таблице, в запасе "армейцев" 30 очков.

Источник: Матч ТВ


Теги: Спартак Джикия
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