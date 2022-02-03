УЕФА отметил "Тамбов", который выставлял на поле в течение сезона 50 игроков

УЕФА в своем финансовом отчете отметил клубы "большой пятерки", которые использовали наибольшее число игроков по ходу сезона.

Фото: РПЛ





В отчете указано, что среди лиг "большой пятерки" больше всего игроков в среднем использовали клубы итальянской Серии А (30,9). Команда французской Лиги 1 "Лилль" выставила наименьшее количество игроков (21) из всех клубов в лигах "большой пятерки".



Наибольшее число игроков использовал немецкий "Шальке" (42). Отметим, что по итогам прошлого сезона этот клуб вылетел из Бундеслиги.



"Российский "Тамбов" выставил на поле невероятные 50 игроков", - говорится в отчете.



По итогам прошлого сезона "Тамбов" вылетел из Российской Премьер-лиги. Клуб прекратил существование из-за отсутствия финансирования. Половину сезона-2020/21 тамбовчане провели с игроками, которые были арендованы у других клубов.



В январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление.



Источник: Вне этой "пятерки" лидером по данному показателю оказался "Тамбов".В отчете указано, что среди лиг "большой пятерки" больше всего игроков в среднем использовали клубы итальянской Серии А (30,9). Команда французской Лиги 1 "Лилль" выставила наименьшее количество игроков (21) из всех клубов в лигах "большой пятерки".Наибольшее число игроков использовал немецкий "Шальке" (42). Отметим, что по итогам прошлого сезона этот клуб вылетел из Бундеслиги."Российский "Тамбов" выставил на поле невероятные 50 игроков", - говорится в отчете.По итогам прошлого сезона "Тамбов" вылетел из Российской Премьер-лиги. Клуб прекратил существование из-за отсутствия финансирования. Половину сезона-2020/21 тамбовчане провели с игроками, которые были арендованы у других клубов.В январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление.Источник: Матч ТВ