Вне этой "пятерки" лидером по данному показателю оказался "Тамбов".
В отчете указано, что среди лиг "большой пятерки" больше всего игроков в среднем использовали клубы итальянской Серии А (30,9). Команда французской Лиги 1 "Лилль" выставила наименьшее количество игроков (21) из всех клубов в лигах "большой пятерки".
Наибольшее число игроков использовал немецкий "Шальке" (42). Отметим, что по итогам прошлого сезона этот клуб вылетел из Бундеслиги.
"Российский "Тамбов" выставил на поле невероятные 50 игроков", - говорится в отчете.
По итогам прошлого сезона "Тамбов" вылетел из Российской Премьер-лиги. Клуб прекратил существование из-за отсутствия финансирования. Половину сезона-2020/21 тамбовчане провели с игроками, которые были арендованы у других клубов.
В январе 2021 года руководство "Тамбова" подало иск о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковое заявление.
Источник: Матч ТВ
УЕФА отметил "Тамбов", который выставлял на поле в течение сезона 50 игроков
УЕФА в своем финансовом отчете отметил клубы "большой пятерки", которые использовали наибольшее число игроков по ходу сезона.
Фото: РПЛ