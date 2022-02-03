Хуншен отметил, что Глушакову нужно выступать за более сильную команду, чем "Спартак".
"Знаю, что Глушаков сейчас выступает за "Химки". Но он не вернется в "Спартак", ему это не нужно. Денису надо играть за команду гораздо лучше "Спартака". Но если они вернут Дениса, то команда станет совсем другой, в ней появится настоящий лидер и капитан", - заявил Хуншен.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Глушаков провел 15 матчей. На счету 35-летнего полузащитника семь голов.
Напомним, что Глушаков выступал за "Спартак" в 2013-2019 годах. В составе "красно-белых" он стал чемпионом России в 2017 году.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Химки" занимают 16-е место (14 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Доктор Лю Хуншен: Глушакову надо играть за команду гораздо лучше "Спартака"
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен высказался о возможном возвращении полузащитника "Химок" Дениса Глушакова в московский клуб.
Фото: "СЭ"