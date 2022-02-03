Макаров: говорят, что все боятся "Зенит", но это не про "Динамо"

По словам Макарова, сейчас "Динамо" устраивает второе место в турнирной таблице, поскольку у команды еще есть шанс побороться за чемпионский титул.
"На данном этапе второе место - нормально. Вся борьба впереди. "Зенит" всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт", - заявил Макаров.
Отметим, что "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. От идущего первым "Зенита" команду Сандро Шварца отделяют два очка.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Чемпионат"