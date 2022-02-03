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Макаров рассказал, какой совет дал ему Хабиб Нурмагомедов

Полузащитник "Динамо" Денис Макаров рассказал о своем знакомстве с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Фото: "Чемпионат"
Макаров отметил, что при знакомстве поговорил с Хабибом о футболе и получил от него совет.

"В основном говорили про футбол. Хабиб сказал: "Тебе нужно быть более физически сильным на поле". Совет такого человека - стимул еще упорнее работать и развиваться", - заявил Макаров.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Макаров принял участие в 15 матчах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат

Макаров: говорят, что все боятся "Зенит", но это не про "Динамо"


Теги: Макаров Динамо Нурмагомедов
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