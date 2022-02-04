Согласно данным источника, в сдаче экзаменов по правилам и по физической подготовке не приняли участия Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов и некоторые другие судьи. Некоторые арбитры перед отправлением в Турцию сдали положительные тесты на коронавирус. В частности, среди заразившихся - Карасев.
В результате кто-то из судей откажется от поездки на сбор, который будет продолжаться до 14 февраля, кто-то прилетит немного позже. Есть и арбитры, сдавшие положительные тесты на коронавирус уже в Турции.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Карасев заразился коронавирусом и пропускает судейский сбор в Турции
Первые дни сбора российских арбитров в Турции вынуждены пропустить около 10 судей.
Фото: "СЭ"