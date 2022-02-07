"Основной упор в работе у нас сейчас идет на набор физических кондиций. Если говорить о контрольных матчах, то сейчас мы провели два поединка за три дня. Футболисты на данном этапе еще не готовы играть так часто, поэтому мы старались распределить нагрузку. Как бы то ни было, функциональное состояние команды уже радует гораздо больше.
Жду ли еще новичков? Жду. Больше пока сказать нечего. Ноу комментс", - сказал Березуцкий.
Напомним, этой зимой состав "армейцев" пополнили два новых игрока. На правах свободного агента перешел парагвайский полузащитник Хесус Медина, а в аренду до конца сезона из "Лилля" пришел турецкий атакующий полузащитник Юсуф Языджи.
ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком". С 28 января ЦСКА проводит второй тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Во время этого сбора у "армейцев" запланировано 3 контрольных матча
Источник: Bobsoccer
А. Березуцкий: ждем ли новичков в ЦСКА? Ждем. Больше ноу комментс
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о подготовке "армейцев" ко второй части сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА