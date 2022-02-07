Ранее СМИ сообщили, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID (паспорт болельщика). Такой пропуск получит название "Карта посетителя спортивных мероприятий". Без этого документа футболисты и тренеры не смогут пройти на стадион.
"Если футболистов и тренерские штабы обяжут делать Fan ID, то и судьям этого не избежать. Для всех все будет едино.
Сами судьи ничего не решают, поверьте. Когда обязали делать прививки, все возмущались. Но по итогу все привились. Все хотят работать и сделают "паспорт болельщика". Им просто скажут - должны сделать и все. Когда обязали привиться, Николай Волошин предоставил поддельные документы и больше не работает. Его убрали одним днем. Остальные головы почесали и пошли сделали прививки", - цитирует Федотова РБ Спорт.
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
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Федотов: cудьи оформят Fan ID. Когда обязали прививаться, все тоже сначала возмущались
Экс-арбитр Игорь Федотов рассказал, как российские судьи отреагируют на необходимость оформлять "паспорт болельщика" (Fan ID).
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